Mr Rain chiude il festival del mare: "Vetrina nazionale per la città"

Con il concerto del cantautore Mr Rain si è conclusa in piazza Matteotti la 10 giorni del festival del mare, una vera e propria enclave di manifestazioni aventi come punto ari di riferimenti la marineria sangiorgese e le sue tradizioni. L’assessore al turismo, Giampiero Marcattili rende noti la riuscita e il positivo riscontro accertato delle presenze, facendo riferimento agli eventi culturali ospitati in vari siti cittadini, agli appuntamenti enogastronomici, con la presenza di figure del mondo del giornalismo e dello spettacolo. Ciò ha permesso alla città di avere una vetrina nazionale, con un ampio servizio del Tg 5. Nel citato servizio, il giornalista Gioacchino Bonsignore ha presentato al grande pubblico la Padella gigante dell’Adriatico, inserita nel contesto della Festa del mare. L’assessore sottolinea il coinvolgimento, nell’organizzazione, di varie realtà cittadine: Pro loco, Co.Vo.Pi., Co. Ge. Pa., l’associazione "Chi mangia la foglia", associazione armatori, Gianni catering, gli Uffici e gli altri Assessorati coinvolti. Il lavoro portato avanti ha permesso la buona riuscita del Festival sotto il profilo dell’accoglienza e della promozione. "Festival del mare" un successo che unisce tradizione, turismo ed identità sangiorgese": Lo sostengono i componenti del gruppo consiliare di maggioranza "Si può" formato dai Giulia Marinangeli, Andrea Susino ed Emanuele Morese. A loro dire: l’iniziativa, che ha visto dieci giorni di spettacoli, degustazioni, dibattiti e momenti di tradizione marinara, rappresenta un cambio di passo per la promozione della città e per la valorizzazione delle sue radici: "Porto San Giorgio ha dimostrato di poter coniugare tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza unica" dichiara Marinangeli "Il Festival del Mare è stato un grande lavoro di squadra – aggiunge Susino – ma non possiamo non riconoscere la spinta e l’impegno messi in campo dall’assessore Marcattili, che ha saputo dare concretezza a un’idea di città più viva e accogliente". "L’identità marinara della città è la nostra forza – conclude Morese. Nei 10 giorni del festival del mare è stato realizzato un pieno di iniziative stante la necessità di valorizzare il festival. Ma la ricreazione non è finita e la festa continua. Questi alcuni eventi programmati per l’ultimo periodo del meae di agosto e per la prima quindicina di settembre. Agosto il 21 ed il 28 "Ciliegi rosa; il 23 concerto della banda; il 24 giornata dedicata al tango; il 25 spettacolo teatrale di improvvisazione; il 27 un mare di libri con Mughini. Tre date di settembre: il 7 Festa dello sport; il 21 Half Marathon; il 27 raduno di Porsche; il 27 e il 28 oktoberfest.

Silvio Sebastiani