Muccioli con ’Fango e risate’: appuntamento con la letteratura

Terzo appuntamento con la rassegna ‘Porto Sant’Elpidio incontra libri e autori’ questo pomeriggio, alle ore 18,30, nella sala ‘Gigli’ in Piazza Garibaldi. Stavolta, l’incontro promosso dall’assessorato alla cultura, ha come protagonista Andrea Muccioli e il suo libro ‘Fango e risate. Storia di San Patrignano dal 1975 al 1995’ (Piemme Editore).

Un racconto sulla comunità di Sanpa, fondata da Vincenzo Muccioli, così come vissuta e narrata dal figlio Andrea, che diventa l’occasione per affrontare il delicato tema delle dipendenze. Dopo aver parlato delle dinamiche delle relazioni umane con Giuseppe Cruciani, dopo aver affrontato il tema della religione con Vincenzo Varagone e Padre Gianfranco Piori, per i più Frate Mago, oggi sarà la volta di un altro tema di grande attualità come è quello delle tossicodipendenze. L’ultimo appuntamento della rassegna è il 19 gennaio, con il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti che, tuttavia, interverrà in qualità di autore del libro ‘Noi siamo l’ambiente’. L’ingresso agli eventi è libero.