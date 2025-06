Mughini, Anibaldi, Leganza e Braccini. I protagonisti a ’Un mare di libri’

Giampiero Mughini, Fabio Cantelli Anibaldi, Ginevra Leganza e Tommaso Braccini sono i protagonisti della terza edizione di “Un mare di libri” la rassegna culturale organizzata dal Comune di Porto San Giorgio in collaborazione con l’associazione culturale Aps e patrocinata dal Consiglio regionale e dalla Provincia. Dopo le prime due entusiasmanti edizioni, con ospiti del calibro di Pietrangelo Buttafuoco, Davide Rondoni, Marcello Veneziani, Franco Cardini, Suor Anna Monia Alfieri e Luca Pieti, anche quest’anno la rassegna vuole sottolineare l’importanza fondamentale del dibattito, della promozione di libri di qualità e, più in generale, valorizzare l’agitazione del pensiero, necessario per far vivere culturalmente una comunità e un territorio.

La rassegna comprende quattro appuntamenti e si aprirà trattando il tema del disagio giovanile e delle tossicodipendenze con l’incontro di martedì primo luglio con Fabio Cantelli Anibaldi, testimone dell’esperienza vissuta nella comunità di San Patrignano e protagonista della docuserie Netlflix SanPA: luci e tenebre di San Patrignano. Seguirà, mercoledì 30 luglio, Ginevra Leganza, giornalista che scrive per l’Espresso, Libero e Il Foglio con l’incontro dal titolo “Il Fedro di Platone: amore giovane, follia divina”. La rassegna si chiude con il frizzante e noto scrittore e intellettuale Giampiero Mughini mercoledì 27 agosto con l’appuntamento dal titolo “Controstoria dell’Italia”. I tre incontri si svolgeranno a Rocca Tiepolo a partire dalle 21.15.