‘Mulini ad acqua dai Sibillini al mare’. L’ultimo lavoro di Pino Bartolomei

Oltre 200 mulini ad acqua delle Marche, fortificati o perduti che siano, sono i protagonisti del libro fotografico-documentaristico ‘Mulini ad acqua dai Sibillini al mare’, presentato sabato in località Molini Girola nella sede dell’omonima contrada. Alla presenza dell’assessora alla cultura del comune di Fermo, Micol Lanzidei, l’autore Pino Bartolomei ha illustrato il lavoro: "Nel 2006, osservai una carta idrografica di fine ‘800 sulla scrivania dello studio di Andrea Livi, editore del volume: un censimento delle strutture che utilizzavano l’acqua per alimentare i mulini al fine di produrre farina, olio ma anche carta. Da questi ‘antenati delle turbine’ è nata la curiosità di una ricerca approfondita che mi ha impegnato per tredici lunghi mesi in sopralluoghi in lungo e in largo per la regione fino alla Valnerina. Un’operazione a più riprese e articolata durante la quale ho alternato indagini, ascolto di aneddoti e scattato numerose foto. Prezioso il supporto di Sabrina Sollini che ha curato l’impaginazione affinché la memoria storica, la ricchezza del territorio e di un mestiere da preservare sopravviva alle generazioni". Alla prima parte storico tecnica segue quella contenente le schede descrittive- fotografiche: una documentazione ricca e preziosa da cui l’acquarellista Maria Pia Funari e le sue colleghe hanno preso spunto per l’esposizione di dipinti aperta al pubblico fino al 16 aprile a palazzo dei Priori.