"Buone notizie per il Comune di Porto San Giorgio: quando la polizia locale chiede il nominativo di chi fosse alla guida non è possibile cavarsela con un semplice non ricordo perché l’auto è in uso a più persone". Lo rende noto il dirigente comunali agli uffici legali, Carlo Popolizio, riferendo specificatamente che il Comune difeso dall’avvocato Michelangelo Giugni ha dimostrato, anche in Appello, che quando al proprietario del veicolo viene chiesto di comunicare ai vigili chi fosse alla guida al momento della violazione del codice della strada, non è sufficiente, cioè non manda esente il proprietario da responsabilità, se si limita ad offrire la solita litania: "Il veicolo è aziendale oppure familiare e quindi in uso a più componenti dell’azienda o della famiglia e quindi non ricordo chi fosse alla guida".

Quindi, dopo aver ricordato che per farla franca e non subire decurtazione di punti o sanzione pecuniaria, era sufficiente tale dichiarazione per far annullare la sanzione amministrativa da omessa comunicazione, Popolizio fa sapere che è di questi giorni la sentenza del Tribunale di Fermo che, in linea con i consolidati orientamenti della Cassazione, ha confermato l’illegittimità di tale comportamento omissivo e condannato il trasgressore per non aver comunicato chi fosse alla guida del mezzo, con ovvio raddoppio della sanzione pecuniaria.

La sua chiosa: "Ringrazio il collega avvocato Giugni per il proficuo risultato che, ancora una volta, conferma il corretto operato del nostro servizio di polizia locale".