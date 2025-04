Multe, boom di auto senza assicurazione e revisione

"Tra le principali sanzioni elevate lo scorso anno ci sono quelle relative ad auto che transitano nel territorio comunale di Porto San Giorgio senza assicurazione e senza revisione. Lo ha reso noto il sindaco Valerio Vesprini che ieri era impegnato con l’assessore alla sicurezza, Marco Tombolini, ed al comandante dei vigili urbani, dottor Giovani Paris a fare il punto della situazione in merito al problema sicurezza e valutare se i provvedimenti posti in essere dal Comune per la prevenzione abbia buoni frutti, quindi sono da confermare oppure, in caso diverso, da cambiare: "In base ai rilievi effettuati dalla Polizia locale sugli autovelox – aggiunge il primo cittadino - nei primi sei del 2024 la percentuale dei verbali è stata pari allo 0,36% dei transiti. Questo dimostra che, fondamentalmente, il comportamento degli automobilisti è corretto e che la prevenzione dà i suoi frutti". E’ la considerazione per la quale l’amministrazione comunale ha confermato l’adozione delle disposizioni attinenti la sicurezza. Nel dettaglio: circa 180mila euro sono stati spesi per la segnaletica stradale; oltre 250mila per mezzi e attrezzature destinati all’attività di controllo; 30mila per la manutenzione del patrimonio arboreo e 25mila euro per il progetto di sicurezza urbana.

A ciò si deve anche aggiunge la volontà dell’Amministrazione di impiegare i proventi dalle sanzioni per la sistemazione delle strade l’assessore alla sicurezza, Marco Tombolini ha detto: "Non passare con il rosso così come rispettare il limite di velocità in un’area frequentata da bambini, anziani e famiglie costituisce un comportamento etico affinché si evitino situazioni spiacevoli o addirittura tragedie".

Le sanzioni elevate riguardano sì il passaggio con il rosso nei semafori dotati di T-red e il mancato rispetto del limite di velocità rilevato con l’autovelox, ma le principali sanzioni elevate lo scorso anno hanno riguardato il transito sul territorio comunale di veicoli privi di assicurazione e revisione: "In questi anni - ha concluso il comandante della Polizia locale Giovanni Paris - sono stati installati quattro sistemi di rilevazione in caso di sottopassi allagati, il semaforo ‘Pedone Sicuro’ sul lungomare nord, nuove postazioni di rilevamento per mancata revisione e assicurazione".

Silvio Sebastiani