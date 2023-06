Multe, mancano 350mila euro Il Comune corre ai ripari

Sono 612 i verbali elevati per violazione del Codice della strada nel 2019 e nel 2021 che risultano ancora insoluti e per i quali è tempo di procedere alla riscossione, attraverso le ingiunzioni di pagamento, in modo da fare arrivare nelle casse del Comune i 345.820 euro dovuti. L’elenco dei soggetti sanzionati e ancora inadempienti è stato inviato alla società Ica incaricata della riscossione coattiva per conto del Comune dal Comando della Polizia Locale. Nel dettaglio, relativamente al 2019, le sanzioni ancora non pagate sono 222 per un importo di 61.500 euro che, tra spese di notifica e maggiorazioni dovute al ritardato pagamento, lievita a quasi 98mila euro di mancati introiti. Per il 2021, l’insolvenza è ancora più corposa in quanto, nei soli primi sei mesi dell’anno, risultano 390 le sanzioni non pagate per 161.100 euro e spiccioli che, tra notifiche e more, arrivano a toccare quota 248mila circa ancora da incassare. Adesso la pratica è stata trasmessa nelle mani dell’Ica perché provveda all’invio di cartelle di pagamento ai 612 destinatari, con l’auspicio che siano intenzionati a sanare le posizioni debitorie. L’atto in questione è stato predisposto dal Comandante della Polizia Locale, Luigi Gattafoni, in virtù della Posizione Organizzativa assegnatagli dall’ex sindaco che, sullo scadere del mandato, ha disposto una proroga fino a fine giugno, per dare tempo al nuovo sindaco di decidere se adottare un nuovo provvedimento in merito o continuare a confermare i contenuti di quello esistente.