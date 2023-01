Multe per 261mila euro, riscosse appena la metà

Il comando di polizia locale è pressoché l’unico nella provincia di Fermo che può fregiarsi del titolo di ‘intercomunale’, in quanto il bacino di competenza va da Montegranaro con 8 agenti pienamente operativi, compreso il comandante Barbara Montanini, fino ai vicini Monte San Pietrangeli e Torre San Patrizio, con un agente ciascuno. Un corpo di polizia che nel corso del 2022 ha emesso 2137 verbali, (221 i preavvisi), di cui 149 con la sottrazione di punti dalla patente e dei quali poco più della metà, 1584, sono stati conciliati, 645 quelli non conciliati. A fronte di una tale mole si sono registrati solo 6 ricorsi e ci sono stati 9 fermi amministrativi. Gli agenti hanno accertato violazioni al Codice della Strada per 261.760 euro, ma le riscossioni, si sono fermate a 130.260 euro. Sono stati effettuati 170 pattugliamenti per 1564 veicoli controllati; 26 (il doppio rispetto all’anno precedente) gli incidenti rilevati e, fortunatamente, nessuno si è rivelato mortale. Altri dati tratti dal report annuale: sono state elevate 7 sanzioni per infrazioni alla normativa relativa agli animali ed effettuati 30 controlli sui cani; 20 gli interventi condotti per caduta alberi. Significativo inoltre il dato del ricorso alle immagini della videosorveglianza per attività di indagine: 41 i controlli effettuati in questo ambito. Di telecamere, in città, ce ne sono in quantità (avendo toccato quota 100), ma il sindaco Endrio Ubaldi ha già annunciato una prossima, ulteriore implementazione con nuove apparecchiature per le quali è stato chiesto il finanziamento ministeriale "ma quand’anche non dovesse arrivare, ci investiremo 30-35mila euro di risorse proprie", ed ha rilanciato l’invito ai privati che volessero installare telecamere nelle proprie zone, ad acquistarle per poi cederle al Comune e inserite nella rete di videosorveglianza comunale. Altri dati del report sono relativi alla situazione Covid: sono state controllate 600 persone e 62 esercizi commerciali, ma non è stata elevata nessuna sanzione.

Marisa Colibazzi