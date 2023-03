Multe sulle strade, nelle casse dell’amministrazione in arrivo 715mila euro

Ammonta complessivamente a 715.800 euro il gruzzoletto che l’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio prevede di introitare quest’anno con le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada. La Giunta municipale ne ha già deliberato la destinazione di spesa. Dalla relazione predisposta dal comandante della polizia municipale, dottor Giovanni Paris, si evince che i 715.800 euro derivino per 100.000 euro da sanzioni ordinarie, tipo violazione del divieto di sosta o del divieto di transito; per 75.800 da contravvenzioni per il superamento del limite di velocità rilevato con l’autovelox; per 540.000 euro da ammende comminate a chi attraversa con il rosso i semafori dotati di T – red.

Impianti questi ultimi tanto redditizi quanto odiati dagli automobilisti, ma rivelatisi un’importante fonte di finanziamento per il Comune. L’Amministrazione potrà utilizzare per la gestione di cassa solo una parte di tali somme: per la precisione il 50% delle sanzioni ordinarie, quindi 50.000 euro. L’altra metà è a destinazione vincolata appannaggio della polizia municipale per lo svolgimento dei servizi di competenza, a cominciare da quelli riguardanti la sicurezza.

Vincolato allo stesso scopo, in questo caso al 100%, anche il ricavato di 75.800 euro dalle contravvenzioni con l’autovelox e, per volontà della stessa Amministrazione, il 100% pure dei 540.000 euro prodotti dai due impianti semaforici della città dotati di T-red: uno si trova all’incrocio della statale Adriatica con la strada per Fermo e l’altro all’intersezione della stessa statale Adriatica con via Milano. E’ un discreto tesoretto di 715.800 euro, quindi, quello a disposizione della polizia municipale. Verrà impiegato, tra l’altro per l’assunzione di personale stagionale con cui far fronte alle carenze di organico, per progetti di sicurezza stradale, per la segnaletica, la manutenzione delle strade, del verde e del sistema di videosorveglianza, il potenziamento dei sevizi notturni, la gestione dell’autovelox, l’acquisto di mezzi e attrezzature per attività di controllo, lo svolgimento di corsi per l’educazione stradale, l’assistenza e la previdenza integrativa del personale. La spesa più consistente riguarda la gestione del servizio di rilevamento delle violazioni con i cosiddetti semafori intelligenti. Ammonta a 214.000 euro, quasi il 40% dei 540.000 euro prodotti, e non è certo poco.