Mundial Beach Soccer Quest’anno si balla anche

È tutto pronto per il Mundial Beach Soccer di Porto Sant’Elpidio, immancabile appuntamento di fine luglio del calcio sulla sabbia, giunto alla tredicesima edizione e facente parte del tour dell’Italia Beach Soccer di Maurizio Iorio. Il calcio d’inizio è previsto per oggi alle 21. L’organizzazione è curata dalla Solidarity International Association che, come ormai da tradizione, propone sempre qualcosa di più, alzando l’asticella delle attrazioni e dell’ospitalità nel Cna Macap beach soccer village, uno spazio più esteso e ricco con un’area riservata al food affidato a realtà locali della ristorazione. Un villaggio che domenica ospiterà un evento straordinario: il Beach Dance Festival, esibizione di danza sportiva con la presenza delle migliori coppie nazionali facenti parti della Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva), una vera e propria novità che va ad aggiungersi ad un palinsesto già ricco e interessante, affiancando al beach soccer la disciplina sportiva della danza.

Per l’aspetto competitivo il format della Beach Arena rimane invariato, con sei squadre partecipanti: Brasile, Gambia e Lussemburgo per il girone A ; Italia, Albania e Svizzera per il girone B. Si apre oggi con due gare: Gambia-Lussemburgo alle 21 e Italia-Albania alle 22. Il torneo va avanti sino al venerdì tra qualificazioni e semifinali con la serata di sabato 29 riservata alle finali. L’intera manifestazione sarà animata da esibizioni di scuole di ballo e gruppi dei rioni del Palio del Mare, che si alterneranno con le gare regalando ai presenti un bel momento di musica e divertimento. Per la finale di sabato è confermata la Notte Fashion con la passerella delle ragazze vestite da Zhou boutique e da Twill e la partecipazione dei ragazzi del Grest, previsto anche un momento particolare di sport e solidarietà con la partita dei ragazzi dell’associazione Antropos. Un’altra novità è il 1° Torneo Amatoriale Italia Beach Soccer & Solidarity, un quadrangolare tra la Fondazione Italiana Sommelier, Cna, Amministratori Locali e Associazione Carabinieri, che andrà in scena domenica con inizio alle 16.30. L’iniziativa è nata da una forte volontà di mettersi in gioco in modo agonistico e goliardico tra le varie realtà, per creare un’insolita atmosfera divertente e sportiva. Saranno quindi cinque giorni ricchissimi nella Beach Arena dell’Orfeo Serafini, non mancate, sarà imperdibile.

Nadir Tomassetti