Municipio e Primaria: Via Libera ai Lavori a Sant'Elpidio a Mare

La giunta comunale ha approvato lavori di manutenzione straordinaria nel palazzo comunale e nella scuola primaria ‘San Giovanni Bosco’ di Cascinare per l’adeguamento normativo e l’efficientamento energetico delle centrali termiche, grazie al finanziamento state di 90mila euro. Nel dettaglio, sarà sostituito il generatore di calore del municipio e quella della scuola primaria con un nuovo sistema di ultima generazione a condensazione capace di garantire un elevato rendimento termico e un risparmio energetico. Verranno anche sostituiti i dispositivi di controllo e regolazione e sarà installato un nuovo camino per l’evacuazione dei fumi. "Si sa che le operazioni di efficientamento producono molteplici benefici da quelli ambientali al risparmio delle risorse energetiche fino al non trascurabile risparmio economico" chiarisce il sindaco Alessio Pignotti. "Intendiamo lasciare un patrimonio comunale ammodernato e fortemente efficientato dal punto di vista energetico e quindi in grado di garantire risparmi negli anni a venire – spiega ancora Pignotti -, come già dimostrato durante l’esplosione dei costi delle energie tra 2022 e 2023, di cui abbiamo patito, e stiamo patendo le conseguenze".