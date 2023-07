Muore in scooter a 32 anni sull’Adriatica: “Grande lavoratore, benvoluto da tutti”

Porto Sant’Elpidio, 28 luglio 2023 – Si chiamava Abdelali Soukratte, aveva 32 anni ed era residente a Montegranaro il ragazzo che l’altra sera, verso le 22, ha perso la vita in un incidente sulla Statale 16. Lo scooterone su cui viaggiava si è scontrato con un’auto all’altezza del quartiere Fonte di Mare, nella zona nord della città.

Il rumore sordo dello schianto, la cui dinamica dovrà essere ricostruita dalla polizia locale, ha richiamato l’attenzione dei residenti e chi è sceso in strada ha notato il giovane rimasto a terra, sull’asfalto, dopo essere stato sbalzato dallo scooterone (a sua volta finito addosso al muretto di recinzione di una abitazione) in seguito all’impatto con l’auto. Le condizioni del 32enne sono parse subito molto gravi. Sul posto sono confluite due ambulanze della Croce Verde, l’automedica della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare il 32enne, prima di arrendersi e comunicare la ferale notizia al padre, alla ragazza, ad altri familiari e amici che, appreso dell’incidente, si erano precipitati sul posto.

Si sono lasciati andare alla disperazione più profonda quando hanno capito che per lui, ormai, non c’era più niente da fare. Sotto choc il conducente dell’auto.

Abdelali Soukratte era nato ad Avezzano (L’Aquila) da una famiglia di origine marocchina (ora cittadini italiani), che abita da tanti anni a Montegranaro, dove è ben integrata nella comunità e molto conosciuta. Il 32enne lavorava nell’autofficina ed elettrauto Fratelli Magini, a Civitanova, "ed era un bravo ragazzo e un grande lavoratore – racconta chi lo ha conosciuto –, oltre ad avere un carattere molto socievole, estroverso, che lo rendeva benvoluto da tutti". La sua vita si svolgeva soprattutto verso la zona di Civitanova, dove era conosciuto, lavorava, frequentava la palestra, trascorreva il tempo libero e dove si era costruito negli anni una bella cerchia di amici.

Sul luogo dell’incidente, l’altra notte, sono arrivati anche il sindaco Massimiliano Ciarpella, il vice Andrea Balestrieri e l’assessore alla sicurezza, Enzo Farina, increduli e addolorati. Intanto il sindaco di Montegranaro, Endrio Ubaldi, ha dovuto fare i conti con la tristezza per un altro cittadino prematuramente scomparso. "Perdiamo una persona giovane, nel pieno della vita – dice –. Esprimo tanta solidarietà e vicinanza alla famiglia e speriamo con forza di riuscire a trovare, tutti insieme, la forza per superare questo ennesimo e terribile momento, che la comunità deve affrontare. Speriamo finisca la triste serie di lutti che sta colpendo la nostra città".