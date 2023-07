Muore d’infarto mentre taglia l’erba: tragedia a Montegranaro (Fermo)

Montegranaro (Fermo), 14 luglio 2023 – Matias Faletra stava tagliando l’erba nel giardino di casa, ieri sera, poco prima di cena, quando è stato colto da un infarto fulminante che lo ha fatto cadere a terra, lasciandolo senza vita.

Sono immediatamente accorsi i suoi familiari e la moglie che hanno allertato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo da parte dei militi della Croce Gialle e dei sanitari del 118 si è rivelato inutile: per Matias, 42 anni, ormai non c’era più nulla da fare.

Una tragedia che si è consumata nell’arco di pochi, drammatici minuti, lasciando nella disperazione più profonda e in un immenso dolore la famiglia e i tantissimi che conoscevano questo ‘gigante buono’. I funerali non sono stati ancora fissati in quanto, come ormai accade di prassi in questi casi, è stata disposta l’autopsia, che sarà effettuata lunedì.