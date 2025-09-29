Muore una neonata di 9 giorni, la madre la trova senza vita nella culla

Fermo, 30 settembre 2025 – Una tragedia che nessuno vorrebbe mai conoscere, quella accaduta nel Fermano, dove una neonata ha perso la vita per cause ancora da chiarire, solo nove giorni dopo essere venuta al mondo, mentre era nella sua culla. Il fatto drammatico è accaduto in un’abitazione a Fermo, dove mamma e figlia erano tornate dopo le dimissioni post parto dall’ospedale. Era la notte tra giovedì e venerdì, quando si è consumata la tragedia. Sembrerebbe che i genitori della piccola si siano resi conto del suo mancato respiro nel sonno. Da qui, la disperata richiesta di soccorso, da loro lanciata, al 118. Ne è seguito l’arrivo tempestivo sul luogo del personale medico e sanitario, che ha immediatamente prestato il primo soccorso alla neonata. Nulla però, è stato possibile fare per salvare la vita alla piccolina, deceduta in culla. Tra lo strazio, l’indescrivibile e grande dolore impossibile da sostenere umanamente per i genitori, ai medici altro non è restato che dichiararne la costatazione di morte. Come la prassi richiede, del doloroso accadimento sono state informate le forze dell’ordine, che hanno raggiunto l’abitazione. Il corpicino senza vita della neonata, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Fermo. In assenza di evidenti cause di morte, è infatti necessario procedere con i dovuti esami e riscontri diagnostici utili a risalire all’origine del decesso. Per ora, rimane plausibile l’ipotesi del fenomeno tristemente noto come ‘morte bianca’. Vale a dire, la morte improvvisa del lattante, censita come prima causa di morte al mondo, tra i bambini neonati sani. A fronte del doloroso iter procedurale che il caso richiede, la notizia del drammatico accadimento, ha gettato nel più doloroso sconforto anche la comunità di Montelparo, paese originario della mamma della neonata strappata alla vita.

Infatti, domenica, durante la tradizionale cerimonia dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Michele Arcangelo, il sindaco Marino Screpanti ha rivolto un pensiero e una preghiera speciale alla famiglia colpita dal grave lutto. Prima della storica ‘consegna delle chiavi del paese’ che dalle mani del sindaco passano a San Michele Arcangelo, Screpanti ha pregato insieme alla comunità di fedeli presenti, chiedendo conforto, fede e coraggio per i genitori della bimba chiamati ad affrontare la grave perdita. Una commozione tangibile come tangibile è stato il manto di tristezza calato su tutti, per un dolore che non si può spiegare ma che stringe la comunità montelparese in un unico abbraccio di vicinanza e condivisione. Mentre sono in corso le doverose indagini che porteranno ad identificare la causa di morte della neonata, resta un ossequioso silenzio.