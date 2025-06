Muore schiacciato dal trattore: la vittima è Mark Lagermann

Petrioli (Fermo), 1 giugno 2025 – Stava lavorando con il trattore nelle sue vigne, quelle che curava con la passione di chi viene dall’estero per nutrire il sogno della sua vita. Ma il destino ha scelto diversamente per lui, e in quelle vigne, ha trovato la morte.

E’ stata questa la sorte di Mark Johannes Wilhelmus Lagermann di 52 anni, arrivato a Petritoli dall’Olanda circa quattro anni fa, dove con sua moglie aveva acquistato una tenuta agricola nelle campagne tra via Agelli e contrada San Martino. Avevano fondato insieme l’agriturismo ‘Casa Faro’, dove producevano olio, girasoli, grano e vino.

Proprio la vigna, però, è stata il segno del destino di Mark Lagermann, che ieri stava lavorando con il trattore a cingoli alla cura del vigneto impiantato in collina, quando intorno alle 19 è stato travolto dallo stesso mezzo di cui era alla guida.

Da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l’olandese fosse alla guida del trattore procedendo in salita per effettuare un trattamento fitosanitario, quando (per cause in corso di accertamento) sarebbe sceso dal mezzo che lo avrebbe travolto. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Arcobaleno di Petritoli. A nulla è valso ogni tentativo di salvare la vita all’uomo, deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi da schiacciamento riportati. A prestare soccorso, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo. Con loro sono intervenuti anche i carabinieri.

La notizia della tragica morte di Mark Lagermann si è rapidamente diffusa in tutto il paese, dove la coppia olandese era conosciuta e stimata. Seppur giunta a Petritoli solo pochi anni fa, la coppia aveva conquistato la simpatia di tanti petritolesi coinvolti anche nella richiesta di collaborazione per il lavoro dei campi e di raccolta dei prodotti. ‘Casa Faro’, oltre alla produzione di prodotti agricoli, offre il servizio di B&B nel casolare ristrutturato con piscina immersa nel verde delle colline.

Una delle ‘proposte vacanze’ più ambite dai turisti esteri, richiamati a Petritoli grazie all’investimento della coppia olandese. “La notizia della morte di Mark – ha commentato il sindaco di Petritoli Luca Pezzani – ha molto toccato la nostra comunità a nome della quale esprimo vicinanza alla famiglia Lagermann”. Mark Johannes Wilhelmus Lagermann è descritto da tutti come una persona aperta, gentile e allegra. Chi è entrato in contatto personale con lui, racconta di un uomo pieno di entusiasmo che aveva scelto con fierezza di lasciare l’Olanda, per investire a Petritoli dove costruire la struttura ricettiva dei suoi sogni e curare l’azienda agricola.