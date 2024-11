Mura castellane, al via i lavori di sistemazione del camminamento

Il sindaco Valerio Vesprini ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook per comunicare che sono in corso di esecuzione i lavori di sistemazione del camminamento lungo le mura castellane. Un intervento assolutamente necessario ed urgente per un camminamento fortemente degradato e pericoloso da percorrere. Tanto da essere escluso dalle visite guidate che d’estate vengono organizzate per i turisti: "Nel corso degli anni – spiega il primo cittadino - i cedimenti del terreno, l’acqua piovana e le radici delle piante avevano reso sconnesso e pericoloso il tratto del camminamento che scende fino al fosso Rio Petronilla. Avevamo chiara la volontà di intervenire su questo ‘luogo del cuore’: volevamo che anche questi lavori venissero realizzati in un periodo lontano dai mesi estivi, quelli di maggiore fruizione da parte dei turisti". Il costo dei lavori si aggira sui 100.000 euro. Dovranno essere realizzati in poco tempo e comunque prima dell’inizio delle manifestazioni natalizie in modo tale che eventualmente le mura possano essere utilizzate per qualche allestimento.