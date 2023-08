Murales argentino a Montegiorgio: "Le Piccole Farfalle" nel Parco Tignio

L’idea di un grande murales a Montegiorgio è nata dalla voglia di fare qualcosa di particolare per valorizzare il paese. Per raggiungere questo scopo l’associazione ‘Eccopiazza’ ha contattato il gruppo ‘Pinta Argentina’, che ha accolto con grande entusiasmo l’idea, tanto che Victoria Ferreyra, artista e fondatrice del gruppo, ha subito iniziato a tracciare le linee delle opere; il suo sponsor John Foos ha finanziato il suo viaggio e quello della sua collaboratrice Ornella Fernández. Una volta delineato il progetto, è stato presentato al Comune di Montegiorgio, che ha abbracciato l’idea con entusiasmo, fornendo i fondi necessari per i materiali. Il parco Tignio è stato scelto come tela per questa opera d’arte pubblica intitolata ‘Le Piccole Farfalle’. Nei giorni scorsi Victoria Ferreyra e Ornella Fernández hanno lavorato incessantemente per donare questo murales alla comunità montegiorgese. I volti rappresentati riecheggiano le storie e i valori di ‘Pinta Argentina’, che si integra perfettamente con la conformazione architettonica del parco, enfatizzando i valori di inclusione sociale e uguaglianza.

La missione di ‘Le Piccole Farfalle’ va oltre la creazione di un murales: è un atto di rivalorizzazione di uno spazio urbano, un invito a riflettere sulla diversità e un ponte tra culture. Le farfalle, esseri delicati e affascinanti, diventano il simbolo di questa missione, rappresentando il ciclo di vita che abbraccia tutti gli esseri viventi. La cerimonia ufficiale di consegna del murales si terrà domani alle 19: nell’occasione avrà luogo una performance live delle pittrici, accompagnata da aperitivi e musica.

a.c.