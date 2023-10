Musei a Sant'Elpidio a Mare: inizia il lavoro di restyling

‘I Musei chiudono ma non si fermano’: è quanto comunica l’ufficio turistico in vista della chiusura della Civica Pinacoteca ‘Crivelli’ e del Museo della calzatura ‘Andolfi’. In occasione dell’imminente inizio dei lavori di ristrutturazione del palazzo (come noto, sono interventi annunciati e finanziati con fondo Pnrr il cui cantiere dovrebbe essere attivato entro novembre), i musei elpidiensi chiuderanno i battenti (per ora), ma senza fermarsi del tutto, per cui l’invito dell’ufficio turistico a visitatori e turisti è di continuare a seguire le attività per tutte le iniziative e curiosità sulle collezioni. "Questo sarà il nostro ultimo week end aperto al pubblico – aggiungono – per cui vi aspettiamo numerosi per una visita guidata al Museo della calzatura e alla pinacoteca". Orari di entrata: 10,30 -12,30 e 15-18. Info e prenotazioni: 0734 8196407 – sem.musei@santelpidioamare.it