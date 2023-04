Musei aperti e fiera di primavera Ecco la guida per chi resta in città

di Angelica Malvatani

Tempo di vacanza, di preghiera e di riflessione. La Pasqua può essere anche l’occasione per visitare Fermo e i musei cittadini. Oggi e domani sono attesi visitatori e turisti, per un momento di festa che si preannuncia di altissimo livello. In occasione delle festività pasquali, oggi e domani, quindi Pasqua e Pasquetta, le strutture museali cittadine avranno un orario speciale, il Polo museale di Palazzo dei Priori è aperto dalle 10,30 alle 13 e dalle 15, 30 alle 19, che comprende la mostra ‘I Pittori della realtà’ (visitabile fino al 1 maggio), la Sala del Mappamondo e la Pinacoteca Civica e visite guidate alle Cisterne Romane e al Teatro dell’Aquila. Il Polo Scientifico di Palazzo Paccaroni sarà aperto dalle 10, 30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18, il Museo archeologico di Torre di Palme dalle 10,30 alle 13, e dalle 15,30 alle 19. Si passa dal Palazzo dei Priori con la Pinacoteca Civica, ricca di tavole tardogotiche, celebre per la famosa ‘Adorazione dei Pastori’ di P.P. Rubens che ora è visitabile all’interno della mostra su ‘I Pittori della Realtà’ alla seicentesca Sala del Mappamondo dove è esposto il Globo disegnato dall’abate Amanzio Moroncelli nel 1713, quando questi era il cosmografo della regina Cristina di Svezia.

Grande successo sta riscuotendo proprio la mostra ’I Pittori della Realtà’ a cura di Vittorio Sgarbi, insieme a Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari, protagonista un gruppo di artisti controcorrenti che nel 1947 si scagliò contro gli esiti del modernismo per difendere e recuperare la grande tradizione pittorica rifacendosi, in particolar modo, all’arte seicentesca, da Caravaggio alla pittura spagnola e fiamminga. In questi giorni è stato pubblicato anche un bellissimo catalogo che racconta l’esposizione, al centro di tutti i percorsi turistici cittadini. Info al numero 0734. 217140 - [email protected] e sulla pagina facebook dei musei.

Per domani la gita fuori porta si può fare anche stando in città e passeggiare tra le bancarelle della fiera di primavera, dalle 8 alle 20 tra piazza del Popolo e via Vittorio Veneto. Circa 70 stand che proporranno, solo per fare alcuni esempi, enogastronomia e prodotti tipici, artigianato artistico, collezionismo, oggettistica. Organizzato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Fermo con la preziosa collaborazione di Maurizio Orso, l’iniziativa è fra le prime ad aprire il ricco calendario di eventi della stagione primaverile. Oltre alle tradizionali bancarelle dell’artigianato e dei prodotti tipici, saranno presenti anche giochi per i più piccoli.