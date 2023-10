Musei e cultura hi-tech. Siamo la ’capitale’. Quando la bellezza viaggia anche online

Fermo fa scuola, digitalizzando musei e luoghi di cultura. C’erano l’assessore alla cultura Micol Lanzidei e Vissia Lucarelli, referente di Maggioli Cultura e di Fermo Musei, ad Ancona, all’iniziativa dal titolo ‘Digitalizzazione, accessibilità, sicurezza e promozione dei musei marchigiani’, organizzato in occasione degli Erasmus Day nell’ambito del progetto Next Museum. Ben 40 relatori si sono alternati sui temi della digitalizzazione del patrimonio culturale, accessibilità e sicurezza nei musei, con alcuni casi studio del territorio marchigiano.

Il caso di Fermo è stato illustrato dall’assessore Lanzidei che nel corso del suo intervento ha sottolineato come "con la pandemia c’è stata un’accelerazione verso la digitalizzazione nei musei, vista come strumento per dare informazioni, coinvolgere i visitatori, aumentare la loro partecipazione. In un mondo dove avvengono tanti accadimenti culturali in spazi non fisici, in cui si può proporre un parallelo fra reale ed experience, tanto da far dire al Metropolitan Museum di New York che il sito web è da considerare una sede, il digitale può accompagnare la fruizione senza prevaricare l’esperienza percettiva ed estetica che si prova di persona, anzi, può consentire, a volte, anche quel viaggio dentro l’opera fino ai minimi dettagli, attraverso documenti del tempo e navigando tra materiali".

Ne è nato un portale, Fermo musei, dedicato ai nostri luoghi di cultura, nel quale si può prenotare la visita, si scoprono i segreti del museo archeologico di Torre di Palme o la Pinacoteca, con un passaggio virtuale che è solo un assaggio della realtà. Per Vissia Lucarelli, che è stata anche tutore del progetto, "comunicare i musei on line non è solo una declinazione sul piano dello studio e della conservazione, ma anche su quello della fruizione. Quello che si può fare nel nostro sito è vedere un’opera in museo e poterla poi reperire per approfondirla, fissarla nella mente, scaricare l’immagine per postarla e dare un feedback indiretto al museo, significa pensare non solo a documentare quello che si conserva e si espone, ma anche aprirsi ad una fruizione in tempi e modo separati che però è parte della sostanza stessa della visita al museo".

Presentata inoltre la speciale iniziativa Digital education on tour, un programma di 7 tappe per conoscere esperienze digitali realizzate nei musei marchigiani, che vedrà Fermo protagonista il 30 ottobre dalle ore 16 alle 19 al Museo Civico Archeologico in via Paccarone 36 per lo studio per uno storytelling archeologico, una narrazione che parte dall’osservazione degli allestimenti del nuovo Museo Civico Archeologico di Fermo e del suo dietro le quinte, per poi vivere un gioco, l’Escape Room, scoprendo cultura.