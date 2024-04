Musei, ristoranti e manifestazioni. Buona prova di inizio stagione, in cinquemila per la festa in piazza

Piace la città di Fermo durante le feste di Pasqua, è un luogo che parla di primavera, di cultura, di colore e musica. Ecco allora che per quasi una settimana c’è il pienone ovunque, dai locali ai B&b, dai ristoranti ai musei, letteralmente presi d’assalto soprattutto il giorno di Pasquetta. Funziona il biglietto unico per tutti i luoghi espositivi, fino a comprendere anche il museo diocesano, il giro ha visto aperto anche il Terminal con l’apprezzata mostra fotografica di Luigi Crocenzi, per chiudere con palazzo dei Priori e la mostra dei record, quella dedicata a Ligabue e Pende. Soddisfatto il sindaco Calcinaro per una Pasqua inedita, la sera si è illuminata in piazza con un evento da record, con musica disco fino a notte fonda e circa 5 mila persone a divertirsi in maniera sana e gioiosa. Alla consolle, i dj Alessandrino, Andrew Dj, Gianluca J e Oriano the voice, con la dance anni ’90, un divertimento vero che ha consentito a tutti di ballare e ricordare, emozionarsi e tornare ragazzi. Una giornata da incorniciare, quella di Pasquetta, anche grazie alla tradizionale Fiera di Primavera, per tutta la giornata.

Organizzata dall’assessorato al Commercio con la collaborazione di Maurizio Orso, la fiera ha visto la partecipazione di un centinaio di bancarelle con le diverse tipologie merceologiche, dall’artigianato ai prodotti tipici, al collezionismo, non sono mancati momenti di gioco e di divertimento per i bambini con i gonfiabili. Un angolo di piazza è tornato a colorarsi grazie a Viva Vittoria Fermo, un mosaico di solidarietà realizzato con le coperte, per un grande no alla violenza alle donne e per raccogliere fondi per i centri dedicati proprio alle donne in difficoltà. Dopo il successo dello scorso evento, la magia si è ripetuta ieri, sempre con il grande impegno dei volontari e del centro sociale san Marco coordinato da Claudio Monterubbiano.

"La fiera di primavera è un’esperienza per tutta la famiglia, un momento per godere della splendida atmosfera primaverile nel cuore di Fermo" anticipa il vice sindaco e assessore al commercio Mauro Torresi.

"È stato un evento da vivere con tante proposte e voleva essere un modo per aprire così il mese di aprile che sarà ricco ancora di tante altre iniziative per godersi la città".