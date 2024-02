Museo archeologico dei Piceni a ‘Tourisma’: "Sensazioni ottime"

Sono più che positive le sensazioni degli operatori del Museo archeologico dei Piceni di Belmonte Piceno, che nello scorso fine settimana hanno preso parte a ‘Tourisma’ (Salone dell’Archeologia e turismo cultura), che si è svolto a Firenze. Già da qualche anno una delegazione dell’Amministrazione e volontari del Museo partecipano a questo importante evento di promozione che unisce i siti di valore storico di tutta Italia e non solo. "All’interno del salone – spiega il sindaco Ivano Bascioni – si svolgono mostre espositive, convegni e iniziative di promozione e quest’anno i risultati sono stati molto incoraggianti. Abbiamo ricevuto l’interesse di visitatori, ma anche di persone più direttamente coinvolte nel sistema della promozione culturale che verranno a farci visita e resteranno qualche giorno anche per visitare i comuni limitrofi. Inoltre all’interno nella programmazione del salone si è tenuto un convegno appositamente dedicato agli ultimi scavi e ritrovamenti dei Piceni nel nostro piccolo borgo e di questo devo ringraziare l’archeologo Fabio Fazzini".

L’Amministrazione oltre alla campagna di promozione sta seguendo con attenzione i lavori che consentiranno di trasferire il Museo archeologico dei Piceni, al piano terra della nuove sede comunale di Belmonte Piceno.

"Oltre ai locali che sono più ampli – conclude Bascioni- saranno realizzare nuove teche intelligenti che si illumineranno al passaggio dei visitatori mettendo in evidenza i reperti. Questi spazi ci permetteranno di mettere in mostra i reperti già presenti nel museo e di aggiungere anche i ritrovamenti più recenti degli scavi del 2018 fra questi: infibule Picene e oggetti in ambra di pregiata fattura che sicuramente contribuiranno ad arricchire il patrimonio culturale del museo. I lavori stanno proseguendo speditamente".

Alessio Carassai