Museo della Calzatura protagonista in tv

Il Museo della Calzatura ‘Cav. Vincenzo Andolfi’ sarà protagonista domani su Rai2, di una rubrica del programma ‘I fatti vostri’ in diretta (alle ore 11,30). Nella piazza più famosa d’Italia si parlerà di Sant’Elpidio a Mare grazie alla coordinatrice dei Musei Civici, Samantha Ripa e alla dirigente del Settore Cultura del Comune, Lorella Paniccià, che saranno ospiti del programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Presenteranno una selezione di manufatti della sezione etnografica, provenienti da India, Cina, Turchia, Giappone e Grecia, calzature del 18esimo secolo, fino alle recenti creazioni dei designer del distretto calzaturiero, con una selezione di scarpe di personaggi famosi. "Una vetrina prestigiosa per il territorio e la città" commenta il sindaco Alessio Pignotti. "Sarà un’occasione per promuovere il turismo locale – dice l’assessore Michela Romagnoli - attraverso una delle eccellenze, raccontandone la storia e valorizzando lo shopping tourism".