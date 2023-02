Museo diffuso, 24mila euro all’UniUrb

Si ricorderà che la Regione ha finanziato con 101.194 euro il progetto Marca-turistico culturale, Terre del Porto – museo diffuso proposto dal Comune di Porto San Giorgio in qualità di capofila del territorio del Flag Marche sud (con San Benedetto, Grottammare, Cupra, Pedaso). La passata amministrazione si è impegnata all’attuazione del progetto nei termini prescritti (entro 12 mesi). Allo scopo ha reputato necessario predisporre un piano di marketing. Ma, non disponendo di professionalità specifiche per realizzarlo, si è rivolta al Dipartimento di economia, Società Politica (Desp) dell’università di Urbino con un da corrispondere di 24mila euro. La nuova amministrazione ha preso atto che l’erogazione del corrispettivo prevede il pagamento di una terza rata di 8.000 euro pari al 35% dell’importo totale alla consegna del report finale, che si prevede in dirittura di arrivo.