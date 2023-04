S. ELPIDIO A MARE

Avvicinare i piccoli cittadini al ricco patrimonio di antiche tradizioni e di una infinità di storie avvincenti e curiose legate alla vasta collezione di calzature raccolta nel Museo intitolato al ‘Cavalier Vincenzo Andolfi’ è l’obiettivo che si prefigge l’assessorato al turismo riproponendo l’iniziativa ‘Museo per i piccoli’. Tutte le domeniche di aprile e maggio, a partire dalle 18, per i bambini dai 5 anni in su, l’Ufficio Turistico Comunale organizza visite multisensoriali per accompagnarli in un affascinante e curioso viaggio, attraverso le varie sale espositive del Museo della Calzatura. Una occasione per i bambini per conoscere, divertendosi, tante curiosità legate alle scarpe, ma anche una opportunità per i genitori per scoprire, a loro volta, sia il Museo della Calzatura sia le opere che arricchiscono l’attigua pinacoteca civica ‘Crivelli’. La visita è compresa nel biglietto d’ingresso, acquistabile presso l’Ufficio turistico, dal giovedì alla domenica e festivi (dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 19,30), oppure al link: https:ticket.midaticket.itsantelpidioEvent59Dates