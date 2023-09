Musica a Montappone: Il coro 'Bohémiennes' regala emozioni

A pochi mesi dalla sua fondazione il coro montegiorgese delle ‘Bohémiennes’, continua a crescere e regalare emozioni. Dopo le esibizioni a Montegiorgio, Torre di Palme e Amandola domenica il gruppo guidato da Manuela Cosenza Liberati, musicista montegiorgese diplomata in canto al conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro, si è esibito nell’accogliente piazza Castello di Montottone, evento conclusivo del Festival della ‘Brocca D’Oro’. Al concerto hanno partecipato anche Maria Lina Vitturini, presidente della commissione regionale pari opportunità e il presidente della Provincia Michele Ortenzi, entrambi hanno evidenziato le qualità di questo gruppo composto solo da donne. Il coro in pochi mesi è cresciuto sia in termini numerici e di qualità, infatti, il gruppo raggiunge circa le 50 unità fra le coriste che arrivano Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Fermo, Montottone, Belmonte Piceno, Petritoli, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Francavilla d’Ete e Santa Vittoria in Matenano a cui si è aggiunta anche una parte strumentale con musiciste professioniste Tiziana Forti Paolini (pianoforte), Daniela Carlini (violino), Monica Cotechini (violino) e Claudia Sartori (flauto). Il concerto è stato realizzato in collaborazione con il Gruppo bandistico Montottonese.