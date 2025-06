Musica a Villa Baruchello, torna ’Armonie della sera’

Il suggestivo scenario di Villa Baruchello ospita stasera (ore 21,15) l’apertura della 21° edizione della rassegna ‘Armonie della sera’, nata dalla felice intuizione di Marco Sollini con l’intento di cfar vivere le più forti emozioni grazie al connubio prezioso tra arte musicale e luoghi di bellezza. Un’avventura attraverso la grande musica portata nei luoghi più belli delle Marche, estesa a livello nazionale, diventando ‘la Grande Musica nei luoghi d’incanto d’Italia’. Negli anni, ‘Armonie della sera’ ha attraversato un centinaio di luoghi d’arte, antiche chiese, castelli, grotte, teatri e magnificenze della natura delle Marche, per arrivare a siti straordinari sparsi in Italia, in cui migliaia di appassionati hanno potuto godere di una rassegna che vanta l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e media partnership come Rai Radio3 e Da Vinci Publishing di Osaka.

Per aprire la 21esima stagione è stata scelta Villa Baruchello, scrigno di bellezza in una località marittima che vede la residenza dei due artisti Marco Sollini e Salvatore Barbatano del celebre Duo Pianistico Sollini-Barbatano. "Siamo felici di offrire alla nostra città questo concerto per due pianoforti dedicato a grandi pagine di Ciaikovskij e Rachmaninov. Qui si vive bene e ci auguriamo di poter costruire legami anche artistici di valore con l’amministrazione che ringraziamo per aver accolto con entusiasmo il progetto di ‘Armonie della sera’".

Il Duo Sollini-Barbatano vanta una importante discografia a livello internazionale, e una intensa attività concertistica che li ha portati a esibirsi come solisti con importanti orchestre, in sale prestigiose a Berlino, Praga, Salisburgo, Cracovia, San Pietroburgo, Izmir, Jakarta, Budapest, Santorini, Bad Wildbad, Bitola, Pristhina e molti altri. I due musicisti sono anche stimati docenti: Sollini insegna al Conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro e Barbatano al Conservatorio ‘Pergolesi’ di Fermo. Stasera, la conduzione è affidata alla giornalista Valentina Lo Surdo (Rai Radiotre). In programma la Suite da ‘Lo Schiaccianoci’ di P.I. Ciaikovskij, la Suite n.1 ‘Fantasie-tableaux’ op.5 e la Suite n.2 op.17 di S. Rachmaninov. Un programma bellissimo e tra i più ardui per i virtuosi esecutori, oltre che con un finale travolgente e sorprendente. Biglietto unico: 15 euro (incluso un piccolo drink offerto a fine serata. Prevendita:www.liveticket.it/armoniedellasera. Info: armoniedellasera.it.

m. c.