Musica antica e barocca in vetrina

Il Fermo Vocal Fest nel corso degli anni è diventato sempre più punto di riferimento musicale del Fermano, ma anche regionale e nazionale. Il festival è organizzato dall’associazione Musica Poetica di Fermo.

"Siamo convinti – spiega il direttivo dell’associazione – di poter creare le condizioni per un ulteriore e significativo salto di qualità per portare la nostra manifestazione al livello dei più significativi festival di musica antica e barocca nazionali, aggregando realtà che abbiano a cuore questo filone artistico e culturale che vuole essere, oltre a un festival musicale, un luogo di valorizzazione e promozione per giovani artisti e realtà musicali emergenti, come pure un veicolo che consenta di attrarre il filone del turismo musicale su cui molte città storiche italiane basano la loro progettazione turistica. Fermo nella storia è da sempre un importantissimo centro musicale".

L’Amministrazione comunale di Fermo è da sempre al fianco dei promotori del Fermo Vocal Fest.