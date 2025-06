Musica classica, appuntamento con ‘Clarite Stelle’

Un suggestivo luogo come il magico giardino dei frati Cappuccini di Amandola, e il quartetto di fiati ‘Fata’ composto tutto al femminile saranno l’occasione per aprire la nuova rassegna di musica classica. L’Amministrazione aveva annunciato fra le novità di quest’anno per il cartellone estivo, una serie di concerti dedicati alla musica classica e il primo sarà appunto ‘Clarite Stelle’, che si svolgerà domenica alle 18,30, con un programma di musica classica eseguito da quattro flauti per ascoltare e sognare facendosi trasportare dalle note all’ombra dei Sibillini.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione, la programmazione degli eventi di ‘Sibillini Romantici’ e rappresenta sicuramente una novità per scoprire luoghi suggestivi di Amandola, della montagna e di farsi coccolare della musica, con viaggi fantastici fra le epoche e melodie uniche.