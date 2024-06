Musica classica e concerti. Grandi ospiti internazionali

Il piano è quello di far diventare Fermo città della musica classica, educando il pubblico e portando in città i grandi nomi internazionali. Un piano che è ormai realtà per il circolo di Ave, l’associazione di promozione sociale nata nel cuore di uno dei palazzi più belli e antichi della città, Palazzo Brancadoro. Ave era una grande pianista, musa di Osvaldo Licini, donna di eleganza e di cultura, le nipoti Anna e Paola Danielli hanno voluto costruire una realtà bellissima in città, nel suo nome ma aperta a tutti. Pochi giorni fa il progetto culturale fermano è valso a Palazzo Brancadoro il premio nazionale ’Dimora dell’anno 2023’ de Le dimore del quartetto, l’impresa culturale creativa che accompagna la carriera di giovani ensemble di musica da camera internazionali e valorizza il patrimonio culturale europeo. Oggi l’annuncio di una nuova stagione concertistica che il circolo organizza per il prossimo inverno in città, la settima edizione, per la quale dal 1 di luglio saranno in vendita gli abbonamenti e dal 20 luglio i singoli biglietti: "Una stagione che è in crescita continua e costante, sottolinea l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, grazie alla bellezza della musica portata in luoghi meravigliosi della città. Da Palazzo Brancadoro andiamo anche al teatro dell’Aquila e insieme ai musicisti promuoviamo insieme le nostre bellezze". Anna Danielli parla di un progetto particolare che davvero vuole riportare Fermo al centro del mondo, per la musica classica: "Cominciamo ad ottobre con i nostri eventi, con un’anteprima a palazzo dedicata a Gabriel Faurè, a 100 anni dalla morte. Poi cominceranno i grandissimi nomi, cominciamo con una leggenda del pianismo mondiale, Andràs Schiff, che com’è nel suo stile annuncerà il programma solo poche ore prima del concerto. La seconda importante serata, a marzo, vedrà protagonista Maxim Vangerov, uno dei migliori musicisti del mondo, con Polina Osentinskaja. Attesa anche per il direttore Daniele Gatti, da poco insignito miglior direttore d’orchestra secondo l’associazione critici musicali italiani, alla guida dell’orchestra Mozart".

Ai giovani è invece dedicata la parte della rassegna che vedrà tre appuntamenti e si terrà al palazzo Brancadoro, con il violoncellista Ettore Pagano, la pianista Marie Ange Nguci e il giovanissimo pianista Antonio Alessandri. La stagione si chiude con l’esibizione di due quartetti, il quartetto Ebene e il Kandinsky. Il direttore del festival spiega: "La programmazione che proponiamo mancava nella regione, torniamo con la musica classica nei palazzi e fino al teatro, la risposta del pubblico finora ci ha confortato, vuol dire che le esperienze che portiamo non c’erano e se ne sentiva la mancanza". Lo conferma anche il sindaco Paolo Calcinaro che parla di iniziative di altissimo livello per le quali è già partita la richiesta al Ministero della cultura per il riconoscimento di progetto valevole sul Fondo unico per lo spettacolo, per il settore della musica classica.

Angelica Malvatani