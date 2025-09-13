Musica dal vivo in centro, arriva il live di Renga

L’estate sta finendo ma a Porto Sant’Elpidio la festa continua a impazzare e, oltre alle gare di triathlon, oltre al Don’t Worry Beer Happy promosso da I Santi in via Battisti (iniziato giovedì va avanti fino a domani con musica live tutte le sere), stasera (ore 21,30) è previsto il gran finale della prima edizione del Pse Music Festival, con il concerto (a ingresso libero) in Piazza Garibaldi di Francesco Renga. Ma non finisce qui, perché i ragazzi di San Crispino Eventi sono già al lavoro per predisporre il solitamente ricco cartellone dei festeggiamenti patronali e, tanto per dare qualche ghiotta anticipazione, hanno annunciato l’ospite musicale clou per San Crispino: il 18 ottobre, in Piazza Garibaldi, arriverà Serena Brancale. Tornando a stasera, per l’ultimo appuntamento del Pse Music Festival, promosso da Comune, assessorato al turismo, Confartigianato, Regione e agenzia Event, si prevede una piazza stracolma per Francesco Renga che approda a Porto Sant’Elpidio con una tappa del suo ‘Angelo Tour’, un titolo scelto richiamando la canzone che rimane uno dei suoi maggiori successi e di cui ricorre il ventesimo anno dalla vittoria al Festival di Sanremo.

Vastissimo il repertorio musicale di questo artista, che farà emozionare e cantare il pubblico di Piazza Garibaldi con ‘Ci sarai’, ‘Un giorno bellissimo’, ‘La tua bellezza’, ‘Scriverò il tuo nome’, ‘Stai con me’ e tante altre ancora, fino agli ultimi successi che ha proposto insieme a Nek, passando attraverso importanti collaborazioni come Max Pezzali e Alessandra Amoroso.

Ci saranno canzoni, ovviamente, ma anche racconti, parole, emozioni per celebrare la carriera di un cantante. Considerando la grande affluenza di pubblico prevista, sono stati consigliati parcheggi presso Villa Murri, nell’area verde dattigua all’ex Fim, in via Trentino (zona Lidl), in via Belgio e via Canada. Per l’occasione, inoltre, è stata emessa una ordinanza per vietare la vendita di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglie o altro materiale atto a offendere, consentendo la vendita solo previa mescita in bicchieri di carta o plastica, o qualora la consumazione venga effettuata all’interno dei locali); inoltre per le persone presenti nei luoghi pubblici della città, c’è il divieto di detenzione di contenitori di vetro, lattine, metallo o altro materiale atto a offendere.

Precauzioni mirate a garantire lo svolgimento in piena sicurezza del momento di musica e di festa.

Marisa Colibazzi