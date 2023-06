Musica e balli ’Sotto un cielo a pois’

Il dress code per partecipare, domani, dalle 19 a mezzanotte, alla manifestazione ‘Sotto un cielo a pois’ in centro storico, prevede gonne a ruota, shorts, bigodini, foulard da annodare al collo, cerchietti, coppole e soprattutto pois, tanti pois. Dress code consigliato (ci sono anche parrucchiere a disposizione per le acconciature) ma non obbligatorio, mentre sarà d’obbligo lasciarsi trascinare dalle musiche e dai balli anni ’50-’60 e divertirsi in una festa che riporta in auge atmosfere vintage e retrò, curata dall’Associazione Sotto un cielo a pois col contributo dell’amministrazione.

La città farà un salto indietro nel tempo, per rivivere l’allegria e la spensieratezza di quegli anni con addobbi in tema curati da Spazio Donna, balli, musiche, giochi d’epoca, esposizione di riviste, locandine e fumetti, raduno di auto e vespe d’epoca, le cene con atmosfere di quegli anni grazie ai ristoranti, alla contrada San Martino e agli stand gastronomici. E poi le esibizioni del gruppo Fuzzy Dice; Michele Ripani sarà il promotore di giochi dell’epoca come flipper e bowling; i balli a cura della scuola ‘Swing Family’; gli spettacoli di Boylesque dell’artista Matisse Royale. "Una serata senza tempo, un appuntamento imperdibile" le parole del sindaco Alessio Pignotti. "Sono grato all’associazione perché siamo riusciti a organizzare un evento così articolato – conclude il presidente Paolo Donati - grazie al Comune, alla Pro Loco, ai club automobilistici Campe e La manovella del Fermano". Ingresso libero.