Musica e cori per l’omaggio a Morricone

È stato presentato ieri l’evento ’VentEnnio’, il concerto dedicato ad Ennio Morricone che si terrà venerdì alle 21,30 all’Arena Villa Murri di Porto Sant’Elpidio. Dopo quattro anni, torna lo spettacolo dedicato al compositore romano, in una serata all’insegna della musica e del ricordo di un simbolo della cultura italiana. L’evento è stato organizzato dalla Corale Polifonica ’Città di Porto Sant’Elpidio’ in collaborazione con la Corale Polifonica ’Armando Antonelli’ di Matelica e con la Corale Polifonica ’Piero Giorgi’ di Montecassiano.

Saranno circa 90 i musicisti e coristi che si esibiranno riproponendo le colonne sonore di Ennio Morricone. Tra questi: il soprano Gloriela Villalobos Torres, il trombettista Stefano Moro, i violinisti Pierluigi Mencaglia e Monica Pontini, la violista Laura Pennesi, il violoncellista Luigi Ricci, il contrabbassista Andrea Mazzufieri, la pianista Cinzia Pennesi e il direttore Sauro Argalia. La durata del concerto sarà di circa un’ora e un quarto, durante la quale saranno proiettate immagini dei film delle colonne sonore. Alla presentazione hanno partecipato Il sindaco Massimiliano Ciarpella, il vicesindaco Andrea Balestrieri, l’assessore al turismo Elisa Torresi e, in rappresentanza della Corale Polifonica, Alberto Susino e Cinzia Natali. L’amministrazione comunale si dice molto soddisfatta per questo evento che, grazie al lavoro della Corale Polifonica, è in grado di coinvolgere musicisti e spettatori da tutta la regione. Il sindaco Massimiliano Ciarpella dichiara: "Questo concerto si inserisce perfettamente nel solco della tradizione portoelpidiense che, oltre ad eventi ludici sportivi e teatrali, offre eventi culturali la cui importanza e risonanza è sotto gli occhi di tutti. Eventi di questo tipo, oltre a veicolare la cultura nella città, danno la possibilità alle associazioni culturali di ripartire dopo il lungo periodo di stop imposto dalla pandemia".

"Eventi come questo – sottolinea l’assessore Torresi – favoriscono quella perfetta congiuntura tra cultura e turismo, richiamando persone da tutta la regione e rendendo la città un polo d’attrazione nel settore del turismo culturale".

"Un enorme ringraziamento va alla Corale Polifonica che, come tutti gli anni, delizia i cittadini portoelpidiensi e non solo con eventi di grande portata come questo", chiosa il vicesindaco Andrea Balestrieri.

Lorenzo Perticarà