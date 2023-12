Musica e luci: lo spettacolo Lumina

Vietato lasciarsi sfuggire l’ascolto di una buona musica. L’occasione è per il giorno dopo Natale alle ore 18 con replica alle 21 nel teatro comunale di Porto San Giorgio. Si tratta di buona musica per antonomasia visto che verranno proposte le colonne sonore dei più importanti film in circolazione scritte dal grande compositore, Ennio Morricone. Una musica che in un certo senso richiama quella natalizia che entra nel cuore e crea atmosfera. Lo spettacolo è nominato "Lumina" unico del suo genere perché le note vengono metaforicamente inondate dalle luci di 4 mila candele che diventeranno protagoniste di uno show unico". La manifestazione è stata presentata ieri in conferenza alla quale per dare peso all’evento sono intervenuti il sindaco e tutti gli assessori. Ha introdotto l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti: "Sarà un’esperienza unica, per noi è un piacere ed un onore presentare questa data la prima di un tour internazionale. E’ anche motivo di orgoglio perché il cartellone di Natale offrirà un’esperienza indimenticabile". Manuela Todesco dell’agenzia Isolani Spettacoli interviene per spiegare i significati dello spettacolo: "E’ davvero una esperienza multisensoriale, un viaggio nell’anima. Lumina celebra la bellezza e il teatro sangiorgese è la perfetta cornice. Viaggio nell’anima perché ci fa pensare alle radici da cui nasciamo da cui nasciamo, quando la candela era la fonte di calore". Il filo conduttore sono le colonne sonore del grande compositore: sul palco Samuele Giacomozzi, Daniele Cococcioni e Tiziana Marilungo con la narrazione di Francesco Paoletti.