Musica e memoria Pomeriggio a teatro su Esther Béjarano

Uno spettacolo che è anche un momento di riflessione, di emozione, di condivisione. In occasione della Giornata della Memoria, Bottega Teatro Marche presenta "La ragazza con la fisarmonica, Esther Béjarano e l’orchestra di Auschwitz". In programma uno spettacolo in cui il pubblico verrà trasportato nella vera storia di Esther Béjarano, musicista di origine ebraica, deportata ad Auschwitz, che ebbe salva la vita divenendo componente dell’orchestra nata nel campo. Appuntamento domani pomeriggio alle 17.30 al Teatro dell’Aquila, un evento organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune. A narrare la storia, un viaggio nella disperata volontà di vivere di una giovane donna, una volontà che travalica l’orrore e che trova nella musica il miraggio della consolazione, saranno la voce recitante di Paola Giorgi e le musiche eseguite dal vivo dal sassofono di Massimo Mazzoni e dalla fisarmonica di Christian Riganelli. Nello spettacolo la voce di Paola Giorgi abbraccia il pubblico e lo trasporta nella storia di Esther, grazie alla forza del racconto e delle suggestive musiche tradizionali klezmer eseguite dal vivo da duo Mazzoni - Riganelli. L’evento è ad ingresso gratuito, si può prenotare allo 0734284295.