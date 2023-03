Musica e poesia con le opere di Eliot

L’associazione culturale Visioni Service, col il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Porto San Giorgio organizza, alle 17,30 di ogg, nella sala Imperatori, in via Oberdan, la declamazione di poesie di Thomas Stearns Eliot. Si esibiranno l’attore e regista Sergio Soldani e Giulia Scalpelli, alternati dagli interventi musicali dal vivo di Letizia Illuminati e Francesco Fratalocchi. Aiuto Regia Riccardo Capriotti L’introduzione critica è affidata a Edelvais Totò. Ingresso libero. Thomas Stearns Eliot, noto come T.S.Eliot è stato un poeta, saggista, critico letterario e drammaturgo statunitense naturalizzato britannico. Premiato nel 1948 con il Nobel per la letteratura è stato autore di diversi poemi, alcuni dei quali destinati al teatro, quali ’La terra desolata’, ’Gli uomini vuoti’, ’Quattro Quartetti’.