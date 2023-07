Musica e sociale: oggi doppio appuntamento allestito dal tavolo della legalità della Provincia

Il tavolo della legalità della Provincia di Fermo, da 16 anni operativo con percorsi di formazione alla cultura della pace e della legalità, ha previsto per oggi una doppia iniziativa a Rocca Tiepolo. Alle ore 21 verrà proposto un evento per la pace, il concerto di due cantautori: Lorenzo Sbarbati (marchigiano) e Lorenzo Lepore (romano, insignito nel 2022 del 25esimo premio Amnesty International Italia, sezione emergenti). Nella stessa serata sarà inaugurata la prima panchina gialla, simbolo dell’impegno per la tutela dei diritti umani della Provincia. "Abbiamo inteso coinvolgere anche le altre associazioni impegnate per i diritti – spiega la referente del tavolo Maria Alessandra Mancini - che hanno aderito con entusiasmo. La panchina gialla è un simbolo e un attestato concreto di impegno collettivo. Ci auguriamo che serva da riflessione a coloro che si siederanno lì. E mi riferisco soprattutto ai giovani".