Musica e solidarietà con l’Ant

"Quale modo migliore per passare una bella serata a teatro, all’insegna dei successi della intramontabile Mina e, nel contempo, sostenere i progetti della Fondazione Ant?": è con questo interrogativo retorico che i volontari dell’Ant invitano a partecipare al concerto dal titolo ‘Grande, grande, grande Mina’, promosso al teatro delle Api per il 27 maggio (inizio alle 21). Sono già aperte le prenotazioni per questo evento che unisce bella musica e solidarietà e che avrà in Alessandra Doria e nella ’Musicamdo Jazz Orchestra’ gli assoluti protagonisti.

Un modo piacevole di sostenere l’attività di volontari dell’Associazione Nazionale Tumori che, quotidianamente prestano il loro servizio a domicilio per pazienti oncologici sostenendo loro e, nello stesso tempo, dando un aiuto e un conforto prezioso alle loro famiglie. L’ingresso è a offerta, minimo 15 euro, e il ricavato sarà destinato al finanziamento di attività di assistenza medico specialistica domiciliare e di prevenzione oncologica. Per informazioni e per prenotazioni 348.3102795 oppure 331.5747500