Musica, film, giochi e befane: sarà grande festa ad Amandola

Giornata molto densa in occasione della festa della Befana, che vedrà impegnate amministrazione, Pro loco e altre associazioni del paese per una serie di iniziative tutte rivolte ai bambini. E’ stata confermata anche quest’anno la grande festa dedicata alla vecchietta con la sua scopa che partirà domani alle 15 in piazza Risorgimento con l’intrattenimento musicale di Mauro Giannini e Dj David, mentre in contemporanea si terrà la proiezione del film di animazione ‘Gli eroi del Natale’ presso il cineteatro Europa. Alle 16,30 si partirà con i giochi dedicati ai bambini che andranno avanti fino alle 17,30 quando salirà sul palco, per esibirsi con alcuni brani, Giorgia Nocentini, interprete al 65° Zecchino d’Oro della canzone ‘Giovanissimo papa’ scritta da Checco Zalone.

La manifestazione proseguirà, in collaborazione con il Cai, con la discesa dal palazzo del municipio delle befane, interpretate da Maria, Giulia, Loredana e Luisa che ogni anno e da oltre venti anni aiutano a mantenere viva questa tradizione. Contestualmente nella sala consiliare il sindaco Adolfo Marinangeli, a nome dell’amministrazione consegnerà il buono di 200 euro rivolto ai bambini nati nel 2022. La giornata si concluderà con l’estrazione dei premi associati alla lotteria degli scontrini sugli acquisti effettuati negli esercizi commerciali di Amandola durante le festività natalizie. La Festa si svolgerà anche in caso di maltempo presso il cineteatro Europa, per concludersi in piazza con lo spettacolo pirotecnico.