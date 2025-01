Musica, giochi e dolci . Grandi feste nei borghi

L’arrivo della Befana che porta doni ai bambini buoni e che di fatto chiude i festeggiamenti del periodo natalizio, rappresenta una tradizione ancora viva nei piccoli borghi che piace a grandi e piccini. Proprio ieri si sono tenute diverse iniziative in tutti comuni dell’entroterra Fermano. Sicuramente Amandola svolge un ruolo importante, la tradizione della Befana con animazione, musica e giochi in piazza Risorgimento si rinnova puntualmente da decenni. Nell’occasione la festa della Befane nel comune montano, da qualche anno coincide anche una esibizione dedicata alle canzoni della ‘Zecchino d’oro’, all’estrazione della lotteria di Natale ‘Acquista e Vinci’ organizzata in collaborazione con le attività commerciali e la consegna alle famiglie dei buoni per i neonato nel 2024. Molto accattivante anche il programma dedicato alla Befana che si svolge nel comune di Magliano di Tenna, infatti alle 16 di ieri la vecchia signora si è calata dalla torre del centro storico, il suo arrivo è stato salutato da musica e animazione a cui è seguita da degustazione di dolci tipici e dei doni ai bambini. A Ponzano di Fermo ieri alle 17 si è tenuta una festa di animazione con la Befana che è arrivata nel centro storico, per allietare il pomeriggio dei bambini. A Montegiorgio la tradizione ha un sapote un po’ diverso, infatti, si celebra l’arrivo dei ‘Magi’, che alle 16 di ieri hanno raggiunto il cineteatro Manzoni, dove ad attenderlo c’erano bambini e famiglie per la consegna dei doni a cui è seguita una tombolata sociale. A Monte San Pietrangeli, la Befana ha deciso di posticipare di un giorno il suo arrivo, pertanto questa mattina a partire dalle 10 la vecchina in sella alla sua scopa incontrerà i bambini della scuola dell’Infanzia e delle elementari e con loro qualche ora all’insegna della tradizione e dell’allegria.