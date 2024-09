Musica in Collina. Oltre tremila euro in beneficenza

Oltre mille presenze e una raccolta fondi di 3.151,50 euro è la dimostrazione del successo raggiunto con Musica in Collina, il festival tenutosi a Lapedona in tre appuntamenti serali. Diretto artisticamente da Walter Daga, il festival ha visto esibirsi sul sagrato della chiesa di San Lorenzo artisti di fama nazionale. La grande musica che ha affascinato il numeroso pubblico del centro storico si è unita alla promozione dei prodotti tipici locali grazie alla collaborazione della Pro loco curatrice degli appuntamenti post concerto ‘Sapori dopo le note’. Gli ospiti sono infatti stati accolti nella piazza adiacente San Lorenzo, dove hanno potuto degustare prodotti tipici locali sia dolci che salati, vini locali e frutta della Valdaso. Le emozioni della musica, le bontà culinarie e la suggestione del borgo, si sono uniti alla volontà dell’Amministrazione di adottare per la prima volta il ‘biglietto responsabile’ che ha lasciato la libertà al pubblico di fare una donazione ad enti e associazioni impegnate nel sociale. Si tratta dell’Associazione Amelia di San Benedetto del Tronto che si occupa di pre inserimento sociale di soggetti bisognosi, dell’Istituto missionario della Fanciullezza con sede a Force, Pesaro e Roma che si occupa di accoglienza dei bambini soli e la locale associazione Atto Vive, fondata in memoria di Andrea Attorresi con lo scopo di raccogliere fondi per l’Ail di Ascoli Piceno. Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale, tante persone hanno avuto la possibilità di conoscere le realtà associative e di contribuire nel sostegno umano al prossimo. L’alto livello culturale della rassegna, ha trovato il compiacimento di molte autorità politiche, tra cui il presidente del consiglio della regione Marche Dino Latini, che ha raggiunto Lapedona accolto dal sindaco Mauro Pieroni, dal suo vice Tassotti e dal consigliere con delega alla cultura Raffaele Lorusso.

Paola Pieragostini