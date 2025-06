Musica in piazza con le canzoni dello ‘Zecchino d’Oro’

La comunità di Amandola ha colto l’occasione di una doppia festa in occasione della fine dell’anno scolastico e delle celebrazione per il 2 giugno, organizzando un significativo evento musicale in piazza Risorgimento attraverso l’evento ‘Non solo in Canto’ con le canzoni dello ‘Zecchino d’Oro’. Una manifestazione che nasce dalla volontà di mostrare lo stretto collegamento esistente nei Sibillini tra scuola, territorio e l’Antoniano di Bologna. Filo conduttore della manifestazione, le canzoni dello ‘Zecchino d’Oro’, che hanno catturato l’attenzione di intere generazioni, ciò ha permesso di unire gran parte della popolazione scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo: la scuola dell’Infanzia, elementari e media per chiudere l’anno scolastico 2024/2025 insieme a giovani ospiti marchigiani che si sono esibiti allo ‘Zecchino d’Oro’: Anita Bartolomei e Nicole Marzoli. Lo spettacolo ha incluso i laboratori espressivi artistico musicale e teatrale attivati con il Pnrr ‘Antidispersione’, le cui performance sono state integrate dalle esibizioni dei bambini. Natura e sostenibilità ambientale, scuola e inclusione, lotta al bullismo, amicizia, cittadinanza europea, dialogo intergenerazionale: questi i temi affrontati tra canzoni, balletti, divertenti giochi organizzati per trascorrere un pomeriggio in allegria, alle porte della pausa estiva. Direttrice artistica della giornata Michela Alessandrini che, insieme ai docenti dell’Iis Omnicomprensivo, ha preparato alunni e studenti; ad Orfeo Cruciani, presidente dell’associazione ex-allievi dell’Ite ‘Mattei’, che ha ideato l’evento, accolta favorevolmente dalla dirigente scolastica Rita Di Persio; oltre alla collaborazione del Comune e della Pro loco di Amandola. Parteciperanno all’evento genitori, nonni, adulti, bambini e ragazzi sono tutti invitati a partecipare e cantare. a.c.