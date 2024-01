’Musica Incantatrice’ curata da Donzelli: sabato concerto lirico

Concerto lirico in teatro, sabato 20 gennaio ore 17,30. Si tratta di uno spettacolo inserito nella programmazione "Musica Incantatrice" curata dal soprano, Stefania Donzelli. Gli interpreti sono giovanissimi cantanti provenienti dal Conservatorio musicale di Pesaro. Qualcuno di loro sta già affrontando gli inizi di una carriera che si preannunzia brillante, come Aleksandra Meteleva, Melissa D’Ottavi e Yao Yi, vincitori di concorsi internazionali e protagonisti in opere come "Il barbiere di Siviglia", "Elisir d’amore" e "Cenerentola". Al pianoforte sabato suonerà Mirca Rosciani, direttrice d’orchestra. Verranno eseguite musiche di Pergolesi, Rossini, Verdi e Puccini, di cui si celebra quest’anno il centenario dalla morte. L’ingresso è gratuito. Al termine del concerto nella sala comunale "Castellani" adiacente al teatro ci sarà una degustazione a cura del brand "Tipicamente Marchigiani".