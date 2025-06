Musica, parole e artigianato in compagnia di Leonardo

Adolfo

Leoni

Leonardo da Vinci, chi era costui? Domanda banale. Tutti ne conoscono il genio. Ma forse qualcosa della sua personalità può sfuggire, ovvero, non essere del tutto tratteggiata. Leonardo fu inventore, architetto, costruttore, grandissimo pittore ma fu anche musicista: compositore, strumentista e ideatore di nuovi strumenti musicali. Quest’ultima sua dote emerge poco nella pubblicistica popolare, di più nelle accademie e nei circoli di rango. In occasione del Festival della Musica (19-22 giugno), che vede la Banda musicale Domenico Alaleona di Montegiorgio, organizzatrice e protagonista, nel giorno del Solstizio, alle ore 23,30, si proporrà anche il Leonardo musicista. Letizia Ranucci, che è una originale artigiana con una suggestiva Legatoria in via Passari a Montegiorgio, ha proposto di legare insieme musica, parole e tecnica Ebru. La musica sarà proposta dal maestro Luigi (Gigi) Tomassini, le parole emergeranno dalla narrazione teatrale che ho appositamente scritto, la tecnica Ebru è qualcosa di molto particolare che verrà presentata dalla Ranucci. Una rivista specializzata ci informa: "La tecnica ebru, o pittura sull’acqua, è una forma d’arte turca che utilizza colori a olio per creare disegni su una superficie d’acqua, che vengono poi trasferiti su carta o tessuto". I colori, dunque, sono centrali. Ma è come dire: l’armonia. E cos’è allora la musica se non tra le più alte forme di armonia? Quell’armonia che è anche al principio dell’Universo, come ha raccontato giorni fa sempre a Montegiorgio, padre Guidalberto Bormolini. Ecco, allora, che tutto si compone. "Leonardo da Vinci – si legge in uno studio specialistico - aveva un profondo interesse per la musica, considerandola non solo un’arte, ma anche una forma di espressione e un modo per esplorare l’armonia e la bellezza del mondo. Era un abile suonatore di lira da braccio e un improvvisatore, ma il suo contributo alla musica va oltre l’esecuzione. Leonardo si dedicò allo studio del suono, della sua origine e alla progettazione di strumenti musicali innovativi, spesso basandosi su principi meccanici". Stasera, cercheremo di legare i tre aspetti in un solo momento artistico. E lo faremo a notte fonda. Come a riaccendere una luce su aspetti meno conosciuti.