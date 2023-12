Musica popolare: a palazzo Sant’Agostino oggi inaugurato il museo

Se ne parlava già da qualche tempo e finalmente oggi diverrà una realtà. Alle 18,30 di oggi a palazzo Sant’Agostino di Montegiorgio si terrà l’inaugurazione del ‘Museo della Musica Popolare e dal Mondo di Montegiorgio’. L’idea è stata maturata e materialmente realizzata dall’ associazione ‘Worldland’ e curata da Dario Aspesani. Dopo il Festival estivo che coinvolge ormai da anni una dozzina di comuni il movimento culturale ‘Worldland’ è riuscito a ritagliarsi un punto di riferimento fisico destinato alla cultura musicale che promuove nelle sue varie forme. A palazzo Sant’ Agostino, sarà infatati allestita una mostra permanente, unica in Italia che punterà a diventare un’eccellenza in ambito di musica e cultura. Esposti oltre 120 strumenti musicali provenienti da tutto il mondo. La presentazione sarà arricchita dalla presenza del Maestro Gianfranco De Nicolo che presenterà un nuovo strumento non ancora in commercio il ‘Densoon’. Al termine dell’inaugurazione ci sarà un piccolo buffet.

Alessio Carassai