Musica, teatro e poi le befane

Lo festa continua. Martedì prossimo, 31 dicembre termina il mese e l’anno 2024 ma le manifestazioni proseguono senza soluzione di continuità come ci ha abituati l’amministrazione comunale magari ritenendo che un evento al giorgio leva la noia di torno.

Mercoledì, infatti, alle 17 in piazza Matteotti il nuovo anno si apre con la performance live del violinista Valentino Alessandrini; domenica 5 gennaio alle ore 17 nel teatro "Napulecantanno" concerto di beneficenza dei Lazzari Felici. Tributo alla musica napoletana di ieri e di oggi; lunedì 6 gennaio, alle ore 15.30 in piazza Matteotti festa della Befana con il concerto dei Fokappanka, a seguire Le Befane Volanti.

Chiude la prima settimana del nuovo anno martedì 7 gennaio con lo spettacolo "Dioggene" alle 21 nel teatro comunale con Stefano Fresi. Scritto e diretto da Giacomo Battiato. In collaborazione con Amat e Proscenio Teatro. Teatro Stabile di Abbruzzo – Stefano Francioni produzioni-argot. Costo biglietto 20 euro ridotto 15. È uno spettacolo che passa dal Medioevo all’atualità servendosi di strumenti semplici come la variazione linguistica. Diviso in tre parti, tre quadri ruota intorno ad unico personaggio, un attore famoso Nemesio Rea.