Musicisti ed esperti Si parla del timbro

Il viaggio della conoscenza attraverso la ricerca non si ferma mai, anzi si arricchisce delle contaminazioni che accadono lungo i percorsi. Dal 2017, il Conservatorio Pergolesi si fa capofila dell’annuale Convegno Internazionale di Ricerca Musicale che mai come quest’anno archivia una edizione ricca di riflessioni derivanti anche da discipline complementari tra loro. La quinta edizione dedicata al ‘Il Timbro come fattore costitutivo del linguaggio musicale contemporaneo’ e scandita da interventi di autorevoli relatori del settore ha registrato un grande riscontro di presenze. "Il timbro è stato studiato da diversi punti di vista: sicuramente quello analitico grazie alla presenza di diversi compositori, quello acustico collegato ai fenomeni della percezione prospettiva che ha permesso una riflessione più ampia di taglio estetico e quello filosofico grazie al contributo del professor Caporaletti, ha detto Paolo Rosato docente del Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e chairman del convegno, che ha argomentato sull’esistenza di fondamento filosofico dietro fenomeni elettroacustici e sonografici nella possibilità che siano integrati in una visione globale. Siamo fiduciosi che soprattutto con il primo Centro nazionale Interuniversitario per la Ricerca Musicologica tra l’Università di Macerata e i Conservatori di Fermo e Pescara proseguiremo con questo ciclo di incontri con la ricerca sul linguaggio musicale". Il convegno ha di fatto segnato il debutto del neoistituito CeIRM, nell’ambito degli appuntamenti di rilievo dello studio interdisciplinare e integrato per diffondere il pensiero e il linguaggio musicale quale strumento prezioso di divulgazione di scienza e la cultura. "E’ stata una occasione di studio e confronto con molti colleghi – ha sottolineato Caporaletti, professore Università degli studi di Macerata e presidente CeIRM, su un argomento molto importante per gli studi musicali".