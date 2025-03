Musicultura, il sangiorgese Loree s’aggiudica il ’Premio del Pubblico’

Il sangiorgese Lorenzo Gramegna Tota, in arte Loree, vince il premio del pubblico Banca Macerata alla XXXVI edizione del festival della canzone popolare e d’autore "Musicultura" con audizione live dei 60 artisti partecipanti nell’auditorium del teatro Lauro Rossi di Macerata: "Grazie mille !! Ci tengo a ringraziare anche i miei musicisti Nicola Corcolis, Marco Raccichini e Francesco Gramegna, voglio fare i complimenti a tutti gli artisti che si sono esibiti stasera, grazie Musicultura sono davvero orgoglioso di far parte del Festival": queste le parole di Loree sul palco delle Audizioni live, vincitore del Premio del pubblico per la migliore esibizione della serata, decretato dagli applausi dei presenti.

A consegnare l’ambito premio Francesco Serafini direttore della filiale di Civitanova di Banca Macerata e il Rettore dell’Università di Macerata John McCourt. Loree è il nome d’arte di Lorenzo Gramegna Tota di Porto San Giorgio, accompagnato dai musicisti Nicola Corcolis alla batteria, Marco Raccichini alle chitarre e Francesco Gramegna al basso, ha proposto a Musicultura i brani "Insalata di pollo" immagini evocate da relazioni quotidiane di una storia d’amore tra difficoltà e sentimenti e "Mai solo" che dà il nome all’Ep del 2024, un brano in stile cantautorale che tratta il tema, caro all’autore, della solitudine in mezzo alla gente.

Loree inizia a scrivere musica a Padova, durante il periodo universitario. Dal 2019 pubblica alcuni singoli e tre EP. Negli anni si è esibito live in tutta Italia, sia con la band che da solista. Ora lavora a un nuovo progetto dal titolo ‘Ho coltivato un fiore’.