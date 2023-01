’Napulecantanno’ sul palco Una serata destinata al Rotary

’Napulecantanno’, concerto in teatro del gruppo musicale ’I Lazzari Felici’ e raccolta fondi per sostenere medicina e volontariato, alle 21,15 di giovedì 5 gennaio. Il concerto, ad ingresso libero, è promosso dal Distretto 2090 del Rotary International (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise) e finalizzato all’acquisto di un camper sanitario destinato alla medicina preventiva ed al sostegno dei progetti di volontariato e di supporto del Rotary ai territori alluvionati delle Marche. Il gruppo è composto da Giulia Zuccarini (voce solista), Paolo Signore (voce solista e chitarra), Arturo Sparnanzoni (chitarra solista), Umberto Nicolai (chitarra ritmica), Sergio Ciucani (pedal steel guitar, mandolino, chitarra e voce), Mario Imperatori (chitarra basso), David Cintio (flauto, armonica, melodica), Piero Marziali (sassofono, clarinetto), Cristian Fidani (batteria) e Alessandro Mostrato (percussioni).

La band nasce dall’incontro di musicisti professionisti e dilettanti di diversa estrazione con la comune passione per il genere musicale etnico: da qui l’esecuzione di brani di musica napoletana ispirati alla migliore tradizione, con un arrangiamento rivisitato e adattato alle potenzialità strumentali disponibili, in una atmosfera acustica tipicamente mediterranea, dove non mancano toni melodici e percussivi, con dinamiche di ’piani e forti’, in linea con la migliore tradizione antica e moderna della musica napoletana stessa.