Nas, 4 Rsa presentano irregolarità

Durante e dopo la pandemia c’è stato un settore che ha sofferto più degli altri e ha soprattutto svelato la sua fragilità di fronte a un’emergenza come il contrasto al Covid: le residenze per anziani. I carabinieri del nucleo antisofisticazione della regione si sono mossi e hanno riscontrato diversi casi preoccupanti. Nelle Marche i controlli effettuati dai Nas in strutture per anziani (Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia) tra Natale e capodanno hanno interessato 27 strutture, in quasi la metà delle quali sono state rilevate inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali, per la cui risoluzione sono state infornate le competenti autorità sanitarie e amministrative. Elevate sanzioni per 3.000 euro. Delle 27 strutture controllate dai carabinieri della Sanità, 8 sono in provincia di Ancona, 8 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in quella di Fermo, una in quella di Ascoli Piceno